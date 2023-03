Cristina Fonseca, investidora e sócia da Indico Capital: "Não quero ser refém do facto de ser mulher, mais nova e ligada à engenharia"

Fundou, em conjunto com um colega de universidade, a Talkdesk, empresa portuguesa que viria a atingir o estatuto de unicórnio e a vingar no competitivo mercado tecnológico americano, em Silicon Valley, a meca do empreendedorismo tecnológico mundial. Apesar disso, Cristina Fonseca, atualmente investidora e sócia do fundo de capital de risco Indico Capital Partners, não nega que ao longo do seu percurso encontrou muitas pessoas que questionaram as suas competências e capacidades, fosse “por ser mulher, por ser muito nova ou por ter estudado engenharia, uma área dominada por homens”.

A tudo respondeu com a melhor ferramenta que tem em mão: a competência. Recusa ser refém de estereótipos como o género, a idade ou a profissão que escolheu e é com brilho nos olhos que admite: “olho à volta e não me vejo a fazer nada diferente do que atualmente faço”. E o que faz Cristina? A melhor descrição é dela: “sou aquilo que no mundo do futebol se designa de ‘olheiro’”. Por outras palavras, Cristina Fonseca dedica os seus dias a identificar empreendedores com talento e visão e negócios com potencial, ajudando a impulsionar a sua expansão.