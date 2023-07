Esta semana, em análise estão as polémicas em torno da Comissão Técnica Independente para o estudo do reforço da capacidade aeroportuária da região de Lisboa que não param de crescer. Entre elas, a mais recente, referente à contratação do engenheiro civil Victor Rocha, para aquisição de serviços de plano diretor e análise de viabilidade de infraestrutura aeroportuária. Portugal precisará mesmo de um novo grande aeroporto na região de Lisboa ou a solução pode ser a continuação da Portela com apoio no Montijo ou noutra infraestrutura já existente? O Negócios da Semana convida Sérgio Palma Brito, analista de transportes aéreos e turismo, Fernando de Almeida Santos, Bastonário da ordem dos engenheiros, e Pedro Castro, analista de aviação comercial, para avaliar a situação. Este programa foi emitido na SIC Notícias a 26 de julho.