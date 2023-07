O veto de Marcelo ao diploma sobre as carreiras dos professores: quais as implicações para a função pública?

Esta semana, Pedro Delgado e Miguel Morgado analisam o veto de Marcelo Rebelo de Sousa ao diploma sobre o futuro das carreiras dos professores. Nas suas justificações, o Presidente refere a necessidade de valorizar os profissionais de saúde e da educação e garantir que estes mantêm o seu estatuto, recusando a possibilidade de estender aquilo que for aplicado ao estatuto dos professores às restantes carreiras da Administração Pública. “Sabendo que vai haver uma revisão às carreiras gerais, porque é que se deita fora a ideia de haver com justiça a recuperação de tempos para todos?”, questiona Pedro Delgado Alves. Já Miguel Morgado acredita que sim, “os professores têm sentido uma degradação do estatuto social” e, se é preciso dar prioridade, “que se dê prioridade a professores e a profissionais de saúde”. O Linhas Vermelhas foi emitido na SIC Notícias a 26 de julho, ouça aqui o programa em podcast.