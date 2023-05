Galamba, Infraestruturas e SIS. “Foi extremamente chocante o que se ouviu na Assembleia da República”

Os depoimentos desta quarta-feira do ex-adjunto do Ministro das Infraestruturas, Frederico Pinheiro, e da chefe de gabinete, Eugénia Correia, estão a mostrar a verdadeira forma como os atuais governantes exercem o poder político. Desde a violência verbal e física que aconteceu no Ministério das Infraestruturas até ao recurso SIS para intervir, trata-se de situações de uma gravidade extrema que revelam uma disfuncionalidade dos titulares de cargos públicos. Sobre tudo isto, Marcelo Rebelo de Sousa já deixou bem claro que não quer a continuação de João Galamba como ministro das Infraestruturas. António Costa segurou o ministro e na mesma frase fez a investigação, a acusação e o julgamento do ex-adjunto ao classificar a recuperação do seu computador do Ministério como um roubo. Aquela que seria uma teimosia entre Presidente e primeiro-ministro está a transformar-se numa situação de paz podre que não pode continuar por muito mais tempo. Esta quinta-feira ocorre a audição do próprio João Galamba e esperam-se os esclarecimentos de muitos factos que continuam por explicar.