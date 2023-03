Andreia Rodrigues: “A minha mãe é uma verdadeira lutadora, faço questão de lhe dizer todos os dias que a amo”

Andreia Rodrigues elege a sua mãe como figura inspiradora, uma mulher que está sempre pronta para amar e para dar colo. “Não podia escolher melhor avó para as minhas filhas.” A apresentadora revela ainda que as mães todas a inspiram, as mães conseguem tudo e quando não conseguem não desistem: “As mães cuidam dos filhos delas e cuidam também dos outros.” Oiça aqui o testemunho de Andreia Rodrigues.

A SIC Mulher celebra 20 anos com um podcast de homenagem a todas as mulheres inspiradoras. Famosos, anónimos e caras da SIC revelam quem é a referência feminina que marca as suas vidas. A partir de 8 de março, e ao longo do mês, oiça aqui todos os dias um novo testemunho na primeira pessoa. O movimento #MulheresQueNosInspiram é o mote da campanha de aniversário da SIC Mulher e pretende celebrar todas as mulheres. Junte-se também a este movimento e partilhe nas redes uma fotografia com aquela que é a sua maior inspiração. Saiba mais em sic.pt