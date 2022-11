Quais as práticas sexuais de que mais gostamos, mas de que não falamos por pudor? Ainda há muitos tabus no sexo?

Chegados ao 10º episódio colocamos finalmente a questão: Os portugueses continuam a preferir as clássicas posições de ‘conchinha’ e a ‘posição do missionário’ ou estão mais ousados? E há cada vez mais a pressão na intimidade de sermos todos campeões do kamasutra e de agirmos como atores dos filmes porno?

A sexóloga e psicoterapeuta Marta Crawford esclarece qual a sua impressão destes tempos, de acordo com os casos que lhe chegam ao consultório, e chega a afirmar: “A maior parte das pessoas tem um ideal de sexualidade. Por um lado, tudo se pode fazer entre quatro paredes, por outro lado, as pessoas têm uma espécie de menu pré-estabelecido da forma como estão intimamente.”

E nisto da intimidade a dois, há casais que se conhecem tão bem que sabem detalhadamente o que fazer para dar prazer ao outro e alinham juntos nas fantasias. É o caso de Mike Venturas, barbeiro, de 39 anos, que revela aqui algumas das suas preferências sexuais, fala da relação com a mulher feita de amizade e muita química, e deixa alguns conselhos para eles e elas. Por outro lado, há parceiros de uma vida, muito companheiros, que mesmo já tendo experimentado uma ou outra coisa mais ousada ou lúdica, perceberam que não é isso que mais os estimula e apostam numa sexualidade cúmplice e refinada. É o caso da Rosário e do Daniel, um casal que está junto há muitos anos e que ainda mantém a chama e o amor. Ouçam-nos.

Como sempre, no final deste videocast damos palco à Cultura do Prazer para sugerir novos livros e séries relacionados com o tema da semana.

Temos encontro marcado no próximo domingo com novos assuntos para discutir e novos testemunhos.

