Vamos ouvir falar de sexo no novo podcast do Expresso

Porque nunca é demais falar do que realmente move a Humanidade - as matérias do coração e da cama - a partir do dia 14 de fevereiro, pode ouvir e ver semanalmente em podcast e videocast as conversas desassombradas e empáticas entre o jornalista Bernardo Mendonça e a sexóloga e psicoterapeuta Marta Crawford sobre intimidade sexual, relacionamentos, amores e desamores que provocam reflexão sobre a vida e o prazer.

Um programa que pretende desconstruir mitos, sacudir preconceitos e tabus, onde se podem escutar testemunhos reais de homens e mulheres de várias idades, perfis e orientações sexuais, que aqui partilham as suas experiências, descobertas, dores, alegrias e pontos de vista mais íntimos. Se quiser participar com o seu testemunho ou opinião pode a partir de agora escrever para mail@muitomaisdoquesexo.pt

Nesta conversa de aproximadamente uma hora são também sugeridos livros, séries e filmes relacionados com as temáticas abordadas: amor e sexo em tempos de pandemia, (in)fidelidade, excitação VS orgasmo, disfunções sexuais, o significado do 'sim' e do 'não', os contornos dos lutos depois das separações, entre tantos outros.

O desejo agora é que tenha muito prazer a ouvir e ver este “Muito Mais Do Que Sexo”, disponível a partir de 14 de fevereiro não só no site do Expresso, como em todas as aplicações de podcasts (Spotify, Apple Podcasts ou Soundcloud) para ajudar a desconfinar a mente, as fantasias e os corpos de todos e todas. Se quiser saber mais sobre este projeto pode também aceder ao site www.muitomaisdoquesexo.pt.

Este programa conta com a edição áudio de Marco António e apoio técnico da produtora 366 ideias, a realização é do Rui Alves e da Rita Pinto, a direção de arte e desenho gráfico têm a assinatura da dupla Vasco Colombo e Raquel Porto, os + dois designers, a fotografia do logo é do Tiago Miranda e a música do genérico é uma criação original da cantora e compositora Rita Redshoes. Boas escutas!