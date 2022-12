A rede social tem vivido dias turbulentos desde a entrada do bilionário. Esta semana, um referendo organizado por Musk ditou a sua saída. Será que vai acontecer?

Este episódio teve moderação de João Silvestre, editor de Economia do Expresso, e contou com a participação de Álvaro Figueira, professor da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. A edição esteve a cargo de João Martins.

tiago pereira santos

