“É um milagre político a unidade da UE nesta guerra. As primeiras brechas vão aparecer no pós-conflito“ - a análise de Sandra Fernandes

Na semana em que os líderes europeus aprovaram mais um pacote de ajuda à Ucrânia, de 18 mil milhões de euros, e em que se prepara a aprovação da continuação do apoio militar aos ucranianos no conflito contra a Rússia, olhamos para a política europeia, os seus objetivos e limites.

Neste episódio do Bloco de Leste, olhamos também para o papel de Portugal neste conflito. Sandra Fernandes socorre-se de vários exemplos, como a redefinição da política energética europeia, preocupada com desenvencilhar-se da dependência russa, para considerar que o nosso país é nesta altura mais do que um mero bom aluno, apresentando-se “com um papel e uma voz mais ativa”.

Este é o podcast semanal do Expresso dedicado à guerra na Ucrânia. Aqui, todas as semanas olhamos para o que de mais relevante se está a passar no conflito no Leste da Europa.

Procuramos ir além da espuma dos dias e ajudar os nossos ouvintes a navegar no nevoeiro da informação que nos chega em permanência sobre a maior guerra na Europa desde a II Guerra Mundial.

Nesta nova temporada do Bloco de Leste conto com a ajuda de duas das maiores especialistas nesse conflito, que nos habituámos a ler, ver e ouvir ao longo deste tempo. Elas são a Lívia Franco e a Sandra Fernandes, ambas investigadoras e professoras universitárias, que estarão comigo de forma alternada.