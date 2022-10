O orçamento tipo Xanax mas com alguma cafeína

Este é um orçamento prudente, tipo Xanax para não acordar os mercados, mas com a cafeína das ajudas. E Fernando Medina é um social-democrata da direita da esquerda do PS. Mas o OE devia ter mais investimento? Ou as políticas de ajuda a famílias e empresas fazem contravapor às decisões do BCE?

Este é um episódio de fusão da Comissão Política com o Money, Money, Money a propósito do Orçamento do Estado, com os comentários de João Vieira Pereira, diretor do Expresso, David Dinis, diretor-adjunto, João Silvestre, editor de Economia, e Eunice Lourenço, editora de Política, com a moderação de Vítor Matos. A sonoplastia é de João Martins e a ilustração de Tiago Pereira Santos.

tiago pereira santos

