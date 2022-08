Desemprego ou salário real: o que mais desce em Portugal?

Um desemprego tão baixo não deixa de ser uma excelente notícia, principalmente para quem consegue um contrato de trabalho. Há menos subsídios de desemprego a sair dos cofres do Estado e mais contribuições a entrar. Contudo, também há desafios que se colocam e fenómenos que é preciso perceber.

Este episódio teve moderação de João Vieira Pereira, diretor do Expresso, participação de Sónia M. Lourenço, jornalista de Economia do Expresso, e de Pedro Martins, professor catedrático na Nova School of Business and Economics e ex-secretário de Estado do Emprego. A edição esteve a cargo de João Martins.

tiago pereira santos

