A ideia de criar impostos sobre lucros caídos do céu começou por ser recusada mas, mais recentemente, regressou com declarações de Fernando Medina e António Costa.

Este episódio teve moderação de João Silvestre, editor de Economia do Expresso, e contou com a participação de João Vieira Pereira, diretor do Expresso, e Rogério Fernandes Ferreira, fiscalista e ex-secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. A edição esteve a cargo de João Martins.

tiago pereira santos

