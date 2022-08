Lilia Schwarcz: “Se ausentar das ruas é estar contra a República brasileira que nos pede que nós nos manifestemos”

Co-fundadora da editora Companhia das Letras, historiadora e antropóloga de formação, Lilia Schwarcz é considerada uma das mais importantes intelectuais do Brasil.

Autora de importantes obras como “Raça e diversidade” e “As barbas do imperador”, em 2015 publicou com Heloisa M. Starling, o livro “Brasil: Uma Biografia”. Há cerca de um mês saiu “O Sequestro da Independência”, com Carlos Lima Junior e Lúcia Klück Stumpf, em que fala sobre a construção do mito do dia 7 de setembro.

renato parada

Para Lilia Schwarcz, “Jair Bolsonaro não é causa, é sintoma” e por isso, a intelectual convoca todos os que divergem do atual governo que ocupem positivamente as avenidas. “Temos de reagir. Não podemos ficar acovardados, temos de dizer a verdade, ter uma cidadania ativa. Não é hora de ficar em casa.”

Acredita que “neste momento, a boa informação é curativa” e incentiva ao exercício de uma pedagogia que desconstrua o mito de Jair Bolsonaro, contrapondo a verdade à divulgação de notícias falsas, Lilia Schwarcz diz que não é altura de passividade e já no passado foi possível os brasileiros, mesmo que divididos, se reencontrarem no diálogo.

tiago pereira santos

A caminho da celebração dos 200 anos da Independência do Brasil, oiça aqui mais episódios de "Brasileiros, que tal?":