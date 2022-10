Money Money Money #1: Como nos podemos preparar para a crise que aí vem?

Money, Money, Money é o novo podcast de Economia do Expresso. Todas as semanas, João Vieira Pereira, diretor do Expresso, e João Silvestre, editor de economia, vão debater a forma como os mais diversos temas económicos, políticos e sociais entram nas nossas vidas e, principalmente, como mexem com as nossas carteiras.

Money, money, money, ou dinheiro, dinheiro, dinheiro, será um espaço de debates sobre escolhas. E sobre como cada uma delas tem um impacto direto no nosso dia-a-dia. Escolhas que serão analisadas ao pormenor e que tanto podem ser decisões tomadas nas mais altas esferas financeiras e políticas como por um só agente económico sozinho à frente de uma prateleira de supermercado.

Tudo é economia. E economia é tudo. Todas as semanas partiremos de um simples questão para, juntamente com alguns convidados, tentar responder-lhe.

Neste primeiro episódio a pergunta é “Vem mesmo aí uma nova crise?” e os convidados são Sandra Maximiano, professora do ISEG, e José Gomes Ferreira, diretor-adjunto da SIC.