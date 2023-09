O pré-candidato Marques Mendes que "há 10 anos não pensa noutra coisa" e o "alarido" de um beijo que se tornou uma causa

Miguel Sousa Tavares entende que a disponibilidade manifestada por Luís Marques Mendes na SIC corresponde à vontade de marcar terreno e tentar afastar outros potenciais candidatos e admite que Mendes possa ter avançado sem concertar posição com Montenegro. A esta distância, o cronista do Expresso antevê umas presidenciais cheias de candidatos dispersos e até lança outros nomes para a discussão. No podcast desta semana, Sousa Tavares critica o "comportamento pouco recomendável" do presidente da federação espanhola de Futebol, mas contesta a importância do caso que se transformou numa causa europeia. Falamos ainda do "real berbicacho" político em Espanha.