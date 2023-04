O lavar de roupa suja na TAP com o Zé Povinho de um lado e o Zé Povão do outro e a história de um manguito

Falamos da TAP e da comissão parlamentar onde "ninguém se portou bem" e onde o desgoverno de Pedro Nuno Santos e Hugo Mendes "era total". No podcast, o autor diz que não acredita que haja mais consequências políticas, apesar de João Galamba estar em "péssimos lençóis". A fuga de informações do Pentágono ficou reservada para o improviso, com Miguel Sousa Tavares a apontar uma quebra de confiança entre os EUA e a ONU.