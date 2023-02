“Um ano de estupidez humana”: a guerra de que Putin nunca aceitará sair “com o rabo entre as pernas”

No que toca às rendas anteriores a 1990, sem atualização, o cronista diz que é tudo "uma anedota". No improviso, confira as (poucas) expectativas sobre a nova Comissão Parlamentar de Inquérito à gestão da TAP.

tiago pereira santos

