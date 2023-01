No podcast que acompanha a crónica, admite que "há razões indiscutíveis" no protesto dos professores mas alerta para as consequências e, no improviso, analisa as declarações da presidente da TAP no Parlamento.

tiago pereira santos

