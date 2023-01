2023. A vida aos olhos da geração sub-30: “Não está a acontecer o que nos prometeram”

carlos paes

O ano de 2023 começou com grande instabilidade política, levando o Presidente da República a avisar que o Governo não pode falhar e o chefe do Executivo a prometer aos jovens que Portugal vai ser o país onde eles querem viver. Não apenas até 2026, nem 2030, mas, quem sabe, o resto da vida deles. Será?

Seguimos o desafio feito pelo Expresso a alguns jovens para que escrevessem uma carta a António Costa em reposta ao seu artigo do dia 1 de Janeiro, no JN. Juntamos dois profissionais da casa a duas dessas jovens que escreveram nas páginas do jornal cartas abertas ao primeiro-ministro. Oiça aqui o debate dos quatro sub-30 com Paulo Baldaia no novo podcast do Expresso, Liberdade para Pensar.

50 anos de História: o que se tira das manchetes do Expresso para o debate que importa fazer hoje? Todas as semanas, ao longo de 2023, Ângela Silva, Cristina Figueiredo e Paulo Baldaia partem ano a ano com convidados especiais: políticos, economistas, artistas, figuras que marcam a sociedade portuguesa. Ao todo, 50 debates sobre 50 anos de Portugal. Sem dogmas, para pensar o mundo. Todas as sextas-feiras, com Liberdade para Pensar.