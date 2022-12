Bonita, ingénua, bem intencionada: a Europa envolta em suspeitas de suborno. E o caso que devia levar à demissão do ministro Gomes Cravinho

Sobre o processo que levou à detenção do ex-diretor-geral de recurso da Defesa Nacional por suspeitas de corrupção, Sousa Tavares fala em irresponsabilidade por parte do ex-ministro (e atual MNE) por ter desvalorizado os relatórios que apontam culpas ao alto quadro do ministério e diz que só há uma saída para Gomes Cravinho: demitir-se.

tiago pereira santos

