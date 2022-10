“Queriam um museu da escravatura? Está no Rossio.” Montenegro e “uma ideia de oportunismo” e “o saco de vento” Liz Truss

No improviso falamos da demissão de Liz Truss. “Não tinha uma ideia na cabeça”, diz Sousa Tavares que, noutros artigos, já antevia este desfecho. E acrescenta: “a coerência pode não fazer manchetes nos jornais, mas a prazo pode render mais”.

tiago pereira santos

