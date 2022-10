Passos voltou, Truss partiu, a crise continua

O regresso de Passos Coelho sem falar, o país a empobrecer, e Liz Truss a durar menos que a alface mais famosa do Reino Unido. Temas em debate neste Eixo do Mal em podcast, com Clara Ferreira Alves, Daniel Oliveira, Luís Pedro Nunes e Pedro Marques Lopes. O nome do ex-primeiro-ministro anima ciclicamente o debate político em Portugal, mesmo que Passos nada diga sobre o que quer fazer na sua carreira política nos próximos anos. Desta vez, foi o Presidente da República que lançou a profecia, ou "marcelite", de que Portugal "está seguro de vir a dever muito mais no futuro" ao ex-líder do PSD, enquanto era criticado na praça pública sobre as suas próprias declarações sobre os números de abusos na Igreja. E enquanto os números da pobreza e da carência continuam a subir em Portugal, com mais de 4 milhões de pessoas a viver abaixo do limiar da pobreza, no Reino Unido cai mais uma primeira-ministra em tempo recorde. Liz Truss deixa o Governo depois de 45 dias no poder. O Eixo do Mal foi emitido na SIC Notícias a 20 de outubro.

