Magnífica Desolação #4 : As mulheres que põem homens no Espaço

"Magnífica Desolação” é um projecto multimédia de João Santos Duarte, jornalista que atualmente colabora com vários orgãos de comunicação social portugueses, da imprensa à rádio e online. Começou a carreira em 2004, esteve dez anos na Rádio Renascença e cinco no Expresso, antes de se mudar para a Turquia em 2019. Foi Prémio Gazeta Multimédia em 2018.

Assinar o Magnífica Desolação no Soundcloud: https://bit.ly/2Js3dGp

Se usar Android, basta pesquisar Magnífica Desolação na sua aplicação de podcast

Assinar no Spotify: https://spoti.fi/2XKMw1Y

Assinar no iTunes: https://apple.co/2XQCgQL