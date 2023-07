Luís Marques Mendes: “António Costa não deve desvalorizar matérias de corrupção. Foi assim que deixaram construir o monstro Sócrates”

Uma saída do Governo, a 13ª em ano e meio, que não surpreende o ex-presidente do PSD. Ainda assim, critica a "displicência com que o primeiro-ministro fala de questões de corrupção", argumentando que é "um pouco assustador" António Costa não perceber que o fenómeno ocupa a mente e preocupa os portugueses. Nesta emissão de 09 de julho, Marques Mendes perspetiva ainda uma potencial disputa entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos, "o líder do PS no parlamento", nas próximas legislativas.