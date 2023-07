Biden na Europa, cimeira da NATO à vista

O presidente do EUA, Joe Biden, chega este domingo a Londres, numa visita ao Reino Unido e Finlândia que serve de antecipação da cimeira da NATO que ocorrerá Vílnius, na Lituânia, nos dias 11 e 12 de julho. Em cima da mesa estará o envio de bombas de fragmentação anunciado pelos EUA, uma decisão que tem sido criticada por outros membros da aliança, nomeadamente Portugal através do Ministério dos Negócios Estrangeiros e do Ministério da Defesa Nacional: "Portugal é signatário da Convenção de Oslo, que proíbe bombas de fragmentação como as que os EUA vão fornecer a Kiev". O Leste/Oeste foi emitido na SIC Notícias a 09 de julho.