Marques Mendes: Remodelação? Neste momento ninguém quer ser ministro

No seu espaço semanal de comentário, Luís Marques Mendes defende que não irá haver nenhuma remodelação no governo de António Costa: “O primeiro-ministro acha que todos se devem manter em funções”. João Galamba é “irremodelável”, pois a sua saída daria ao Presidente da República a vitória negada por António Costa meses atrás. Talvez possa existir a criação de um novo cargo, de Vice-Primeiro-Ministro, mas é difícil encontrar alguém de prestígio que aceite ir para essa posição. A sondagem SIC/Expresso mereceu também destaque: Marques Mendes considera que o PSD tem falta de ambição e deve aproveitar as férias de verão para refletir. A CPI da TAP foi outro dos temas em análise no comentário exibido no Jornal da Noite da SIC a 18 de junho.