Nuno Rogeiro: “O Sr. Órban não fica santificado por se sentar ao lado de António Costa”

Houve algum abuso de utilização de um meio de estado para uma visita privada? No caso da paragem de António Costa na Hungria para assistir à final da Liga Europa, Nuno Rogeiro, no seu habitual espaço de comentário na SIC Notícias, acredita que não é um caso muito grave, apesar da imagem do nosso primeiro-ministro sentado ao lado do líder autoritário húngaro Viktor Órban, ter causado consternação nos partidos da oposição. Destaque ainda neste programa para a presença tecnológica portuguesa na guerra da Ucrânia com o envio de um drone, um dos mais pequenos do mundo e a contínua análise à guerra que assola a Europa com mais crimes, propaganda, delírios e avanços no terreno. O Leste/Oeste foi exibido na SIC Notícias a 18 de junho.