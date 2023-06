Marques Mendes: “No plano macro a economia está a crescer, as pessoas continuam sem poder de compra”

A semana fica marcada pela greve dos professores e pelas mudanças nas condições dos novos certificados de aforro, mas Luis Marques Mendes destaca os bons indicadores no plano macroeconómico. O INE acaba de divulgar um conjunto de dados relativos à economia portuguesa e espelham um crescimento do turismo em 13,8% em termos de dormidas, aumento de exportação de bens, mas um plano ligeiramente negativo no investimento. Na escala micro, o comentador revela que os cidadãos apenas sentirão mudanças na carteira “algures no próximo ano”.