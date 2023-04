“Há uma possibilidade séria de eleições antecipadas. A degradação da situação governativa é grande e tem tendência para se agravar”

“O fantasma do Chega desapareceu”, diz Luís Marques Mendes sobre a entrevista dada pelo líder do PSD a Maria João Avillez. Já quanto ao fantasma do fim do Governo, mostra-se mais cauteloso: “há uma possibilidade de haver eleições antecipadas”, mas garante que não serão para já. As europeias podem vir a ser o palco para o combate antecipado e o comentador deixa as suas previsões: Marta Temido é uma potencial cabeça de lista do PS. Em análise, estão também as previsões de crescimento económico, as acusações feitas a Boaventura e as declarações “inaceitáveis” de Lula da Silva, ao nível do PCP em Portugal, na visita à China. Ouça Luís Marques Mendes em podcast e fique a par dos temas mais importantes da semana. Este programa foi emitido na SIC Notícias a 16 de abril.