Marques Mendes sobre o Brasil: "É incompreensível que as autoridades não tenham prevenido a situação"

"Esta situação é papel químico do que aconteceu lá fora nos Estados Unidos", diz Luís Marques Mendes no seu comentário de domingo à noite. O comentador diz que não compreende como não houve uma antecipação por parte das autoridades: "Há vários dias e há várias semanas que bolsonaristas andavam a manifestar-se. Depois do que aconteceu nos EUA, tinha de haver outra compreensão". O programa foi emitido na SIC no dia 8 de janeiro.

