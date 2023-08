Rentrée política 2023: IRS e o veto de Marcelo ao Mais Habitação

No mesmo dia em que promulgou a carreira dos professores, Marcelo Rebelo de Sousa vetou o decreto do Ministério da Habitação na base de não ser "suficientemente credível" como resposta "à emergência da crise habitacional" que o país enfrenta. Do lado do PS, já veio a promessa de que o diploma será novamente aprovado sem qualquer alteração. Sobre impostos, parece haver consenso interpartidário sobre a necessidade de uma redução sobre os aplicados aos rendimentos da família, mas o "leilão do IRS" ainda não deverá ter um desfecho antes da apresentação do Orçamento do Estado para o próximo ano. O Linhas Vermelhas foi emitido na SIC Notícias a 21 de agosto.