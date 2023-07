Espanha entalada. O que é que as eleições vizinhas nos dizem sobre a realidade portuguesa?

Esta semana, em As Causas de José Miguel Júdice é pedido um exercício de imaginação. Como seriam os resultados das eleições em Espanha sem os partidos independentistas? Para o comentador, só mostra uma coisa. "O PSD não tem a mais pequena hipótese de ganhar as eleições se os portugueses acharem que o Chega vai para o Governo”, isto porque há "mais medo do Chega do que do Bloco", da mesma forma forma que houve "mais medo do Vox do que dos partidos independentistas". Ouça o comentário em podcast, emitido na SIC Notícias a 25 de julho.