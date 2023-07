O Pacote Mais Habitação e o estado da Nação

O tão discutido Pacote Mais Habitação foi aprovado na Assembleia da República, mas apenas pelo PS. Pedro Delgado Alves e Catarina Martins trazem para a mesa de debate as principais divergências dos partidos que com as polémicas medidas sobre o arrendamento coercivo e os vistos gold afastaram, ainda mais, a esquerda da direita. Terá o PS conseguido um equilíbrio ou, ao tentar agradar a todas as partes, acabou por não ser eficaz a resolver o problema da habitação? A par disto, e estando a aproximar-se o fecho do ano parlamentar com o debate do estado da Nação, discute-se qual deverá ser o foco. Os casos e casinhos ou os problemas estruturais do país? Pedro Delgado Alves pede para que a oposição não perca o foco e Catarina Martins garante que a carga fiscal, que não se traduz em melhores serviços públicos, retrata o estado do país e, por isso, será o tema central no Parlamento hoje. Para ouvir em podcast o Linhas Vermelhas emitido na SIC Notícias a 19 de julho.