A inquietação de Pedro Adão

Segundo o ministro da Cultura, a comissão parlamentar de inquérito à transportadora aérea demonstrou que há lógicas "degradantes da função política", considerando que o foco dado pelos deputados ao caso de Frederico Pinheiro os tornou "uma espécie de procuradores do cinema americano de série B da década de 80". Admitindo que a CPI chegou a desviar-se do seu objetivo principal, a ex-coordenadora do Bloco de Esquerda critica as declarações do ministro e questiona-se por que não teve João Galamba direito ao mesmo escrutínio por parte de Pedro Adão e Silva. Já Cecília Meireles diz que o ministro da Cultura "esqueceu-se que era ministro" e que "não deve ser um comentador político". "O ministro tem falta de coisas para fazer?", ironiza a ex-deputada do CDS. O Linhas Vermelhas foi emitido na SIC Notícias.