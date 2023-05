Primeiro-ministro responde ao Parlamento: explicações sobre o caso do SIS são convincentes?

A audição de Frederico Pinheiro na comissão de inquérito à TAP em análise no Linhas Vermelhas em podcast. O ex-adjunto de João Galamba contrariou versão dos Serviços de Informação e Segurança. Segundo o próprio, houve ameaças à sua integridade física por parte do ministro das Infraestruturas, e revelou apagão feito por intervenção do Ministério no seu telemóvel, que será entregue à Polícia Judiciária. Sentiu-se ainda "intimidado pelo SIS", que o terá avisado que seria "melhor resolvermos isto a bem. Se não isto complica-se". O Linhas Vermelhas, com Pedro Delgado Alves e Miguel Morgado, foi emitido na SIC Notícias a 17 de maio.