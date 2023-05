Somos os campeões da Europa no défice?

As projeções otimistas de Bruxelas em relação a Portugal são vistas com cautela por Mariana Mortágua, que defende que o discurso do Governo “é um discurso bafiento” que incorre num erro porque não gastar dinheiro hoje pode sair caro amanhã. “Quando não se investe nos serviços públicos, essa conta aparece mais tarde”, conclui. Cecília Meireles concorda que os números deste primeiro trimestre são “simpáticos”, mas alerta que Portugal recuperou mais lentamente do que os outros países europeus e agora está a compensar: “a verdade é que Portugal continua a perder passo face aos outros países da UE com um PIB semelhante ao nosso”, afirma, lembrando que é o turismo que é o motor da economia portuguesa. O Linhas Vermelhas foi exibido na SIC Notícias a 16 de maio.