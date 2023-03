Valores a subir, consumo a diminuir. Controlo de preços a caminho?

Mariana Mortágua e Cecília Meireles debatem a possibilidade de o Estado fixar preços de bens essenciais para fazer face aos aumentos generalizados no último ano. "Foi o que fez no mercado da energia", relembra Mariana Mortágua, "e pelos vistos correu bem porque o mercado regulado protegeu as pessoas e controlou o aumento dos preços". Cecília Meireles, por seu turno, diz que "não é altura" para controlar preços e deixa uma crítica ao primeiro-ministro, "que colocou toda a gente a falar da distribuição e do preço final ao consumidor", deixando todas as medidas possíveis "na gaveta". O Linhas Vermelhas foi exibido na SIC Notícias a 13 de março.