Lula aterra em Abril, desemprego levanta em janeiro

"Patética", considera o ex-deputado do PSD sobre a polémica em torno da vinda do presidente do Brasil a Portugal, por altura da celebração do 49ª aniversário da Revolução de Abril. "Não tem credenciais democráticas para dar lições da democracia no momento mais solene" no nosso país, defende. Por seu turno, Pedro Delgado Alves desdramatiza, como Marcelo Rebelo de Sousa, a discussão provocada pela receção do chefe de Estado brasileiro na Assembleia da República, relembrando que é incomparável a figura de Lula da Silva à de Jair Bolsonaro. O Linhas Vermelhas foi emitido na SIC Notícias a 01 de março.