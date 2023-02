Abusos na Igreja e a cultura de silenciamento

No dia em que foi apresentado o relatório final da comissão que avaliou os abusos sexuais de menores na Igreja, Mariana Mortágua lembra que os quase 5 mil casos apresentados são um "número absoluto mínimo das crianças abusadas" em Portugal. Com os novos dados divulgados ao país, Cecília Meireles diz querer perceber quais serão "as consequências" dentro da Igreja e do Ministério Público para os padres abusadores que estão no ativo. "Não há mesmo tempo a perder" e é necessário perceber a abrangência do "encobrimento dos casos" na sociedade civil, acrescenta. O Linhas Vermelhas foi exibido na SIC Notícias a 13 de fevereiro.

