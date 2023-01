Um ano de maioria absolutamente inesperada: a entrevista de António Costa

Segundo Miguel Morgado, António Costa foi para a entrevista "decidido a não assumir responsabilidade por nada". "Falsificou os factos sobre a TAP e Pedro Nuno Santo", considera o ex-deputado do PSD sobre o primeiro-ministro. Já Pedro Delgado Alves assinala a importância da "dimensão de reconhecimento de erros" e da necessidade de haver "maior escrutínio e de o Governo dar respostas mais rápidas" do que as que deu ao longo do último ano, o primeiro de maioria absoluta. O Linhas Vermelhas foi emitido na SIC Notícias a 30 de janeiro.

Um debate de ideias sobre temas nacionais e internacionais. Na SIC Notícias à segunda-feira, com Mariana Mortágua e Cecília Meireles, e à quarta, com Miguel Morgado e Pedro Delgado Alves.