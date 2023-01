Um ano de maioria, com António Costa à defesa

O que trouxe de novo a entrevista do primeiro-ministro? "Sem rigorosamente nada para dizer", defende a ex-deputada do CDS sobre a prestação do chefe do executivo socialista: "Tentou mostrar uma onda mais zen, mas não conseguiu responder a algumas questões fundamentais". Mariana Mortágua afirma que entrevista foi "defensiva" porque "o primeiro ano de maioria absoluta foi de permanente crise e instabilidade provocada pelo Governo". O Linhas Vermelhas foi emitido na SIC Notícias a 30 de janeiro.

