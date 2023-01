Período de nojo no Turismo: vá para fora cá dentro (em mês e meio)

Também no debate bimestral sobre política geral desta quarta-feira, voltou o dossiê TAP mas também a discussão sobre a entrada de Rita Marques para a administração do grupo The Fladgate Partnership, com atividade na divisão de hotéis e do turismo, depois de sair da Secretaria de Estado que tutela essa área, há pouco mais de um mês. Neste Linhas Vermelhas, emitido a 11 de janeiro na SIC Notícias, debatem um novo modelo de escrutínio prévio de aos governantes, depois de António Costa anunciar que a sua proposta já teria o aval de Marcelo Rebelo de Sousa.

Um debate de ideias sobre temas nacionais e internacionais. Na SIC Notícias à segunda-feira, com Mariana Mortágua e Cecília Meireles, e à quarta, com Miguel Morgado e Pedro Delgado Alves. Ouça aqui outros episódios: