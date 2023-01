Os casos em Portugal e o caos em Brasília

Numa entrevista no final de 2022, António Costa disse que os vários casos que abalam o Governo são matéria que interessa apenas à “bolha mediática”. Mas neste início de 2023 essa bolha não só teima em rebentar como cresce todos os dias. Em apenas uma semana, Portugal assistiu ao mandato supersónico da Secretária de Estado da Agricultura, viu adensar-se a polémica política a propósito da demissão da Secretária de Estado do Tesouro e do Ministro das Infraestruturas, e testemunhou o primeiro-ministro a tentar chutar tudo para canto, agora com a tese de que não tem culpa de nada, que o problema é a falta de um qualquer “circuito” ou “mecanismo” de verificação prévia das nomeações. Entre os casos em Portugal e a versão verde e amarela do ataque ao Capitólio, no Brasil, é este o Sem Moderação emitido a 10 de janeiro na SIC Notícias.

Imagine uma orquestra sem maestro, um jogo sem árbitro, um julgamento sem juiz, uma cidade sem semáforos, uma sala sem professor. Imagine um debate sem moderador. Todas as terças-feiras na SIC Notícias e no dia seguinte em podcast, o debate entre Francisco Mendes da Silva, José Eduardo Martins, Daniel Oliveira e Pedro Delgado Alves. Ouça aqui outros episódios: