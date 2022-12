Mr. Zelensky goes to Washington

O presidente ucraniano foi recebido na Casa Branca por Joe Biden, com o intuito de agradecer o "tão necessário apoio" dos EUA e de "continuar a cooperação para aproximar a vitória" do país invadido pela Rússia em fevereiro. Depois de ser aclamado pelo presidente americano como "homem do ano", Zelensky foi ao Capitólio ouvir Nancy Pelosi elogiar o "corajoso e unificado povo da Ucrânia pelo que está a fazer para proteger a democracia". O Linhas Vermelhas foi exibido na SIC Notícias a 21 de dezembro na SIC Notícias.

