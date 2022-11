Ondas de choque e de ódio: o livro sobre Carlos Costa e mensagens nas forças de segurança

"O Governador", livro do jornalista Luís Rosa que tem dado que falar na última semana, é uma obra de "desforra política", segundo Mariana Mortágua. Aos olhos da deputada bloquista, a "recuperação da imagem" do ex-governador do Banco de Portugal está intimamente ligada com uma "revisão da história" que a direita quer fazer sobre os anos da troika. Já Cecília Meireles critica a "hiperpartidirização" sobre a atuação Carlos Costa à frente do Banco de Portugal e à atual polémica com António Costa porque, lembra, o ex-governador foi nomeado pelo Governo socialista liderado por José Sócrates. "É esquecer o passado e o que elas são", afirma a ex-deputada centrista, sublinhando que os erros de Carlos Costa não foram os mesmos de Vítor Constâncio, nem tiveram a mesma dimensão. O Linhas Vermelhas foi emitido na SIC Notícias a 21 de novembro.

