Rir nem sempre é o melhor remédio

A “droga do riso” está a preocupar a Europa e o uso do óxido nitroso, também conhecido como “gás hilariante”, foi tema central de um relatório do Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência. A aquisição desta substância é muito fácil e são os efeitos, a curto e a médio prazo, da utilização deste gás que preocupam as autoridades de saúde.

tiago pereira santos

