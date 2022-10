Chega e PS: os bons amigos

“A moção de censura que o Chega apresentou foi um exercício de oportunismo político que só favoreceu o governo”, afirma Adolfo Mesquita Nunes, já que a constituição prevê que a Assembleia da República não pode ser dissolvida nos seis meses posteriores à sua eleição. O ex-deputado do CDS afirma mesmo que “O Chega e o PS são aliados naturais”, já que o PS conta com o Chega para neutralizar o PSD e o Chega conta com o PS para lhe dar protagonismo político. “Esta moção de censura é um favor ao PS”, diz Mariana Mortágua, concordando que esta moção beneficiou ambos os partidos, já que nunca foi referido o verdadeiro estado do país. “O PS agradece”, conclui a deputada do BE. O programa foi exibido na SIC Notícias a 11 de Julho.

