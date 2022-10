Ana Gomes: “O grupo Media Capital acabou de pedir à ERC que as suas contas não fossem reveladas publicamente. É curioso”

A propósito da morte do antigo presidente angolano, José Eduardo dos Santos, Ana Gomes sublinha os problemas de Angola e a vaga de corrupção que vem de longe. "Ele acabou por morrer com uma fortuna colossal enquanto 7 a 10 angolanos vivem na miséria, com um dólar por dia." A comentadora da SIC Notícias chama ainda a atenção para a compra de media nacionais e alerta para que a CMVM, a ERC e as outras entidades façam o seu trabalho de controlo de branqueamento de capitais e verificação da origem dos mesmos.

