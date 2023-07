1986: um país dividido ao meio na campanha para as presidenciais

1986 é ainda o ano do caso Saltillo, a insurreição da seleção nacional de futebol no mundial do México. Nos céus terrestres desse ano observa-se a passagem do cometa Halley. A 28 de janeiro, o vaivém espacial Challenger - que tinha precisamente como uma das missões observar o Halley de mais perto - explodia em direto nas televisões, escassos segundos após a descolagem, provocando a morte dos seus sete ocupantes, entre eles uma professora de 38 anos, a primeira civil a participar num voo espacial. A 1 de março, em Estocolmo, o primeiro-ministro sueco Olof Palm, era assassinado a tiro. A 26 de abril um reator da central de Chernobyl na Ucrânia, então União Soviética, explodia, no que é considerado um dos piores desastres nucleares da história. E a 19 de outubro morria o primeiro presidente da república de Moçambique, Samora Machel, na queda do avião em que seguia.