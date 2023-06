2012: quando milhares de portugueses foram para a rua gritar “que se lixe a troika“

A manifestação de 15 de setembro foi eleita pela redação do Expresso como o facto nacional de 2012 e o contribuinte português como a figura nacional. Mas outros acontecimentos marcaram ainda esse ano: perdemos Miguel Portas e Bernardo Sassetti. Duarte Lima, José Maria Ricciardi e Ricardo Salgado foram constituídos arguidos no âmbito da Operação Monte Branco. O BPN foi vendido ao Banco BIC. Foi criado o testamento vital. Catarina Martins e João Semedo sucederam a Francisco Louçã na liderança do Bloco de Esquerda. E descobriram-se irregularidades na licenciatura do então ministro Miguel Relvas que, nesta conversa com o Expresso, não teve problemas em revisitar esses dias.

A manifestação em Lisboa foi um acontecimento histórico em várias dimensões. Nuno Botelho, fotógrafo do Expresso, testemunhou-o através da sua objetiva e uma das suas fotos desse dia tornou-se icónica. Ouvimos o seu testemunho neste episódio.